Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Тарьей Бо – 7-й
Ботн и Кноттен выиграли масс-старты на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Норвегии
Лиллехаммер
Масс-старт
Мужчины
1. Йохан-Олав Ботн – 34.16,7 (2)
2. Мартин Улдал – 40,6 (1)
3. Вебьорн Сорум – 1.03,8 (4)
4. Сверре Дален Аспенес – 1.06,2 (5)
5. Исак Фрей – 1.06,6 (3)
6. Мартин Невланн – 1.13,1 (3)
7. Тарьей Бо – 1.16,6 (2)...
18. Стурла Хольм Лагрейд – 2.23,2 (4)...
22. Йоханнес Дале-Шевдал – 2.37,5 (4)
Женщины
1. Каролине Кноттен – 35.04,0 (2)
2. Рагнхильд Фемстейневик – 18,0 (4)
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 25,1 (2)
4. Эмилие Калкенберг – 29,5 (2)
5. Элине Груэ – 30,0 (3)
6. Марте Крокстад Юхансен – 1.04,3 (4)
7. Каролине Эрдал – 1.11,0 (4)
8. Синне Оврен – 1.17,8 (6)
9. Юни Арнеклейв – 1.24,2 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
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