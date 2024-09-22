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Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Тарьей Бо – 7-й

Ботн и Кноттен выиграли масс-старты на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Норвегии

Лиллехаммер

Масс-старт

Мужчины

1. Йохан-Олав Ботн – 34.16,7 (2)

2. Мартин Улдал – 40,6 (1)

3. Вебьорн Сорум – 1.03,8 (4)

4. Сверре Дален Аспенес – 1.06,2 (5)

5. Исак Фрей – 1.06,6 (3)

6. Мартин Невланн – 1.13,1 (3)

7. Тарьей Бо – 1.16,6 (2)...

18. Стурла Хольм Лагрейд – 2.23,2 (4)...

22. Йоханнес Дале-Шевдал – 2.37,5 (4)

Женщины

1. Каролине Кноттен – 35.04,0 (2)

2. Рагнхильд Фемстейневик – 18,0 (4)

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 25,1 (2)

4. Эмилие Калкенберг – 29,5 (2)

5. Элине Груэ – 30,0 (3)

6. Марте Крокстад Юхансен – 1.04,3 (4)

7. Каролине Эрдал – 1.11,0 (4)

8. Синне Оврен – 1.17,8 (6)

9. Юни Арнеклейв – 1.24,2 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
результаты
чемпионат Норвегии
logoТарьей Бо
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoКаролине Эрдал
logoЭмили Калкенберг
Марте Крoкстад Юхансен
logoКаролине Кноттен
Рагнхильд Фемстейневик
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
Юни Арнеклейв
Сверре Дален Аспенес
Вебьорн Сорум
Элине Грюэ
Синне Оврен
Мартин Невланн
Мартин Улдал
Йохан-Олав Ботн
Исак Фрей
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