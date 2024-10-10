Анаис Бескон: «Очень рада, что теперь тренирую парабиатлонистов. Это возможность развиваться дальше и оставаться верной биатлону»
Бескон тренирует четырех спортсменов в возрасте от 20 до 35 лет.
«Решение завершить карьеру далось мне нелегко. Столько лет стартовать в Кубке мира по биатлону, а потом вдруг заняться чем-то другим. Я понятия не имела, что меня ждет дальше. <...>
«Я очень рада, что сделала этот шаг и теперь тренирую парабиатлонистов. Для меня это невероятная возможность развиваться дальше и оставаться верной биатлону. У нас очень хороший командный дух, и мы по-настоящему сроднились.
К сожалению, слишком мало молодых людей во Франции осознают, что они могут заниматься соревновательными видами спорта даже с инвалидностью.
Есть несколько программ, позволяющих попробовать свои силы, но сарафанное радио по-прежнему работает лучше всего. Поэтому нам нужно больше говорить о паралимпийском спорте», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий