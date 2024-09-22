«ЛизаАлерт» продолжает поиски заблудившейся матери тренера Кугаевского

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали о поисках тренера Максима Кугаевского.

82-летняя Нина Кугаевская пропала 10 сентября. Она ушла собирать грибы в лесу в Тюменской области и не вернулась.

«Согласно имеющейся информации, Нина Александровна планировала собирать грузди. Вечером того же дня она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалеку от СТ «Росинка». Вокруг нее было болото. И из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно.

Утром 11 сентября 2024 года телефон Нины Александровны отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

Со слов родственников и служб, пропавшая описывает свое местонахождение так: «Сижу на бугре в болоте, вокруг лес, идти не могу, болит нога».

Площадь поиска огромная. Сотрудники лесоохраны сообщают о том, что в районе поисковых мероприятий замечены крупные дикие животные: медведь, кабан и лось.

Нина Александровна лес знает хорошо, ходит туда на протяжении многих лет, ориентируется хорошо, навыками выживания владеет.

Оповещаются близлежащие населенные пункты. Группой коротких прозвонов и репостов проводится мониторинг медучреждений и изучение свидетельств. Выполняются задачи, поставленные отдельным группам», – говорится в сообщении отряда.