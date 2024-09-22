  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«ЛизаАлерт» продолжает поиски заблудившейся матери тренера Кугаевского

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали о поисках тренера Максима Кугаевского.

82-летняя Нина Кугаевская пропала 10 сентября. Она ушла собирать грибы в лесу в Тюменской области и не вернулась. 

«Согласно имеющейся информации, Нина Александровна планировала собирать грузди. Вечером того же дня она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалеку от СТ «Росинка». Вокруг нее было болото. И из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно.

Утром 11 сентября 2024 года телефон Нины Александровны отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

Со слов родственников и служб, пропавшая описывает свое местонахождение так: «Сижу на бугре в болоте, вокруг лес, идти не могу, болит нога».

Площадь поиска огромная. Сотрудники лесоохраны сообщают о том, что в районе поисковых мероприятий замечены крупные дикие животные: медведь, кабан и лось.

Нина Александровна лес знает хорошо, ходит туда на протяжении многих лет, ориентируется хорошо, навыками выживания владеет.

Оповещаются близлежащие населенные пункты. Группой коротких прозвонов и репостов проводится мониторинг медучреждений и изучение свидетельств. Выполняются задачи, поставленные отдельным группам», – говорится в сообщении отряда. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница «ЛизаАлерт» в VK
происшествия
Максим Кугаевский
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ростовцев о юниорах: «У нас есть резерв, есть на кого надеяться и с кем дальше работать»
вчера, 20:58
Емерхонов и Калинина зарегистрировали брак, они сыграют свадьбу 25 сентября
вчера, 19:42
Экхофф об участии в марафоне Осло: «У меня низкий рост и слишком большая задница, чтобы быстро бегать. Тут уж как есть»
4вчера, 18:09
Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Филатов и Айгильдина победили в спринтах, Конкин и Долженкова – 2-е
вчера, 15:31
Летний биатлон. Жаклен и Мишлон выиграли спринты, Гигонна и Жанмонно – 2-е, Фийон-Майе – 3-й, Симон – 8-я
вчера, 15:12
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 15-я, Тарьей Бо – 35-й, Йоханнес Бо не стартовал
7вчера, 14:27
Йоханнес Бо не выступит на летнем чемпионате Норвегии из-за простуды
вчера, 10:38
Михаил Дегтярев: «Мы будем делать Спартакиаду сильнейших открытой. Ждем спортсменов из Беларуси и других стран»
820 сентября, 13:48
Губерниев о словах Маска о повсеместной цензуре в США: «Отчасти он прав! В России все, что мне надо озвучивать, говоря о спорте, я это делаю. Никто меня не ограничивает»
11120 сентября, 11:58
Тириль Экхофф: «На Олимпиаде 2014 года в Сочи был допинг, поэтому в 2024-м у нас появилась серебряная медаль»
320 сентября, 09:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
120 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
416 сентября, 07:31
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
38 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58