Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
Мать тренера Тюменской области Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась.
82-летняя Нина Кугаевская пропала 10 сентября. Поиски продолжаются до сих пор.
«Пока без результата…» — сказал Кугаевский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости