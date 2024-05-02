Дюжева о реакции Шашилова на ее увлечение визажем: «Больше всего ему не нравились пухлые губы, которые я рисовала девочкам»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Кира Дюжева Биатлон

Кира Дюжева отметила реакцию тренера на ее ютуб-канал о макияже.

Биатлонистка тренируется под руководством Михаила Шашилова.

– Ты тренируешься у Михаила Шашилова, который производит впечатление максимально далекого от мира ютуб-шоу и визажа человека. Как он относится к твоим хобби?

– Изначально Михаил Викторович не знал ни про какое шоу. Сейчас, когда вышли уже три выпуска, ему, наверное, рассказали, или он, возможно, сам смотрел. Но по сей день у меня с ним никаких разговоров на эту тему не было.

Он видел, конечно, как я красила девчонок еще до того, как началась история с шоу. Реагировал по-разному. Но чаще всего скорее оценивал скептически: мол, я стираю их индивидуальность. Больше всего ему не нравились пухлые губы, которые я рисовала девочкам.

Но тут я не согласна с ним, так как я нахожусь в поиске стиля и на данный момент мне действительно это кажется красивым, – сказала Дюжева.

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?

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