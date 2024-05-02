Михаил Шашилов: «Казакевич умеет хорошо стрелять, но был тяжелый период, в который мы все «помогали» ей ухудшить результат комментариями. Это все сказывается»

Михаил Шашилов высказался о выступлениях Ирины Казакевич в прошедшем сезоне.

– У Ирины Казакевич сезон получился неоднозначным. С одной стороны – победа в Кубке Содружества и место в тройке лучших в рейтинге , с другой – есть объективные проблемы со стрельбой стоя и с прохождением последнего круга. Как оцените ее выступление в сезоне и какие ошибки были допущены в подготовительный период?

– Конечно, мы план скорректируем, потому что не все получилось, что хотелось. Но Ира при этом всегда планку ставит перед собой завышенную. Для спортсмена это нормально. Стрельбу к концу сезона более-менее стабилизировали, но надо понимать и психику спортсмена: хочется все больше и больше, а соответственно все выше и выше требования к себе и к окружающим.

Думаю, будет все хорошо. Ира умеет очень хорошо стрелять, но был какой-то тяжелый период, в который мы все «помогали» ей ухудшить результат комментариями, заключениями. Это все сказывается – и получили то, что получили. Когда человек выигрывает, это победа спортсмена, а проигрывает всегда тренер, к сожалению.

– Два года назад Ирина тренировалась с группой Бородавко, что пошло ей на пользу в функциональном плане, но при этом биатлонистке не полезно месяц проводить без стрельбы. Вы готовы в дальнейшем использовать этот опыт?

– Я бы в дальнейшем хотел практиковать этот опыт, но не в таком формате. Важно, чтобы у нас был доступ к стрельбе, даже если мы делаем акцент на лыжную подготовку. К сожалению, у нас план мероприятий не совпадает с лыжниками. Мы его немножко отрегулируем и к чему-то придем. Надо понимать, что у нас разные виды спорта. Но в целом это хорошая идея. Надо подышать этой атмосферой, но не отвлекаясь от оружия.

Это был эксперимент, который принес определенный успех, но в том числе и какую-то неуверенность. Функционально человек добавляет, и теряет понимание, как надо подойти к рубежу. Получается серьезный пробел в стрелковой подготовке. Пусть и небольшой, но он существует, – сказал .