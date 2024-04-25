Миронова о прошедшем сезоне: «Благодарю каждого, кто разделил со мной это увлекательное путешествие в 4 месяца»

Биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги прошедшего сезона.

«Самое время написать о прошедшем сезоне. Благодарю каждого, кто разделил со мной это увлекательное путешествие в 4 месяца.

Спасибо моему тренеру Шашилову Михаилу Викторовичу за веру и поддержку, моей любимой команде Свердловской области, всем организаторам, телезрителям и болельщикам, кто приезжает на стадион, несмотря на разные погодные условия, и поддерживает спортсменов.

Впереди меня ждет не менее увлекательное путешествие. До скорых встреч, увидимся в следующем сезоне», – написала .