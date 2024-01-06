Ирина Казакевич: «Миронова провела с нами один сбор в Сочи. Чувствует она себя прекрасно, думаю, она всем довольна»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Казакевич рассказала, что рада была увидеть Миронову на сборе биатлонисток в Сочи.

– Как прошло воссоединение со Светланой Мироновой?

– Это была приятная новость. Мы были очень рады, что она присоединилась к нам, провела сбор и была вместе с нами на Новый год.

Все‑таки давно мы не тренировались вместе, поэтому мы с Томой (Дербушевой) очень радовались воссоединению нашей банды. Мы жили втроем на сборе, было весело, сбор пролетел незаметно.

– Она приезжала на один сбор?

– Она провела сбор в Сочи, дальше мы ее, возможно, увидим, но пока что это тайна.

– Как она себя чувствует?

– Чувствует она себя прекрасно, как мы это заметили. Конечно, время покажет, в каком она состоянии, но, думаю, что она всем довольна. Когда она появится, вы сможете сами у нее узнать.

– Вы ее ждете?

– Да, конечно, мы ее ждем. Вместе веселее! Все‑таки мы провели очень много времени со Светланой, нас связывает очень многое. Мы все вместе когда‑то очень давно пришли к Михаилу Викторовичу (Шашилову).

Так сложилась судьба, что мы смогли потренироваться и вспомнить молодость. Это было классно, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич.

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