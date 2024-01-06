Ирина Казакевич: «Миронова провела с нами один сбор в Сочи. Чувствует она себя прекрасно, думаю, она всем довольна»

Казакевич рассказала, что рада была увидеть Миронову на сборе биатлонисток в Сочи.

– Как прошло воссоединение со Светланой Мироновой?

– Это была приятная новость. Мы были очень рады, что она присоединилась к нам, провела сбор и была вместе с нами на Новый год.

Все‑таки давно мы не тренировались вместе, поэтому мы с Томой (Дербушевой) очень радовались воссоединению нашей банды. Мы жили втроем на сборе, было весело, сбор пролетел незаметно.

– Она приезжала на один сбор?

– Она провела сбор в Сочи, дальше мы ее, возможно, увидим, но пока что это тайна.

– Как она себя чувствует?

– Чувствует она себя прекрасно, как мы это заметили. Конечно, время покажет, в каком она состоянии, но, думаю, что она всем довольна. Когда она появится, вы сможете сами у нее узнать.

– Вы ее ждете?

– Да, конечно, мы ее ждем. Вместе веселее! Все‑таки мы провели очень много времени со Светланой, нас связывает очень многое. Мы все вместе когда‑то очень давно пришли к Михаилу Викторовичу (Шашилову).

Так сложилась судьба, что мы смогли потренироваться и вспомнить молодость. Это было классно, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич.