Ирина Казакевич: «Посвящаю серебро Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Ирина Казкевич посвятила серебро в марафоне на ЧР в Увате Михаилу Шашилову.

Победительницей гонки стала Виктория Сливко.

«На подходе на [последний огневой] рубеж я конечно не ожидала, что Виктория зайдет на два штрафных круга. Моя задача была справиться со своей стрельбой, не дать приблизиться тем, кто шел сзади. Когда я отработала чисто и уходила с 10‑секундным отставанием, понимала, что все реально.

Попыталась на равнине чуть‑чуть приблизиться. Но после финишного подъема уже понимала, что Виктория далеко, уже просто приветствовала болельщиков.

Посвящаю серебро своему тренеру Михаилу Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль», – сказала Казакевич.

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