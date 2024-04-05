Ирина Казакевич: «Посвящаю серебро Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль»

Ирина Казкевич посвятила серебро в марафоне на ЧР в Увате Михаилу Шашилову.

Победительницей гонки стала .

«На подходе на [последний огневой] рубеж я конечно не ожидала, что Виктория зайдет на два штрафных круга. Моя задача была справиться со своей стрельбой, не дать приблизиться тем, кто шел сзади. Когда я отработала чисто и уходила с 10‑секундным отставанием, понимала, что все реально.

Попыталась на равнине чуть‑чуть приблизиться. Но после финишного подъема уже понимала, что Виктория далеко, уже просто приветствовала болельщиков.

Посвящаю серебро своему тренеру , у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль», – сказала .