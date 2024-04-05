Чемпионат Норвегии. Арнеклейв и Симон Киркеэйде выиграли спринты, Браннаре-Гран и Дале-Шевдал – 2-е, Тарьей Бо – 5-й

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Юни Арнеклейв и Симон Киркеэйде победили в спринтах на чемпионате Норвеги.

Чемпионат Норвегии

Гейло 

Спринт 

Женщины

1. Юни Арнеклейв – 22.59,2 (1)

2. Марен Браннаре-Гран – 13,6 (0)

3. Юлие Квельване – 14,4 (0)

4. Ида Лиен – 21,4 (2)

5. Рагнхильд Фемстейневик – 46,9 (1)

6. Лотте Лие – 50,8 (0)

Мужчины

1. Симон Киркеэйде – 26.15,8 (2)

2. Йоханнес Дале-Шевдал – 6,9 (1)

3. Сверре Дален Аспенес – 13,3 (2)

4. Йорген Сетер – 22,8 (0)

5. Тарьей Бо – 30,5 (1)

6. Херман Борге – 36,9 (1)

7. Исак Фрей – 43,1 (1)...

10. Стурла Хольм Лагрейд – 1.01,6 (0)...

22. Ветле Шостад Кристиансен – 1.43,0 (1)...

33. Йохан-Олав Ботн – 2.09,7 (2)

Йоханнес Бо в гонке не участвовал.  

1 комментарий
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почти 330 участников, гонки интересные! У девушек Юли Квельване круто гонку провела, опередила почти всех из основы и резервисток! У парней Симон Киркеэйде был очень крут на трассе(с ним такое бывает), а вот основные выглядели сильно уставшими(ну они и бегали больше плюс больше переездов), на их фоне Дале смотрелся гораздо сильнее!
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