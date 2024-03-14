⚡ Кубок мира. Виттоцци победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Хекки-Гросс – 3-я

Лиза Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Спринт

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 19.38,2 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 5,5 (0)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,6 (0)

4. Жюлия Симон (Франция) – 19,4 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7 (0)

6. Анна Гандлер (Австрия) – 27,7 (1)

7. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 31,2 (0)

8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31,6 (1)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения 14 марта, 19.40

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