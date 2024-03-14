⚡ Кубок мира. Виттоцци победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Хекки-Гросс – 3-я
Лиза Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.
9-й этап
Кэнмор, Канада
Женщины
Спринт
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 19.38,2 (0)
2. Лу Жанмонно (Франция) – 5,5 (0)
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,6 (0)
4. Жюлия Симон (Франция) – 19,4 (1)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7 (0)
6. Анна Гандлер (Австрия) – 27,7 (1)
7. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 31,2 (0)
8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31,6 (1)
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе
- Дата проведения
- 14 марта, 19.40
Может кто предварительно считал, у Симон шансы вообще есть?
Ингрид Тандревольд - 988
Лиза Витоцци - 981
Жюстин Бреза-Буше - 915
Жулия Симон - 908
Лу Жанмоно - 903