⚡ Кубок мира. Виттоцци победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Хекки-Гросс – 3-я

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Лиза Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Спринт

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 19.38,2 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 5,5 (0)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,6 (0)

4. Жюлия Симон (Франция) – 19,4 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7 (0)

6. Анна Гандлер (Австрия) – 27,7 (1)

7. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 31,2 (0)

8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31,6 (1)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения
14 марта, 19.40
Онлайн гонки

Этап 9, Кэнмор, Канада. Спринт

Стартовый лист

1  Жюстин Брезаз-Буше
2  Валентина Димитрова
3  София Шнайдер
4  Юни Арнеклейв
5  Микела Каррара
6  Лу Жанмонно
7  Йоанна Якела
8  Лена Хекки-Гросс
9  Байба Бендика
10  Ванесса Фойгт
11  Тереза Воборникова
12  Анастасия Меркушина
13  Эльвира Оберг
14  Дидра Ирвин
15  Жюлия Симон
16  Лотте Лие
17  Самуэла Комола
18  Лиза Виттоцци
19  Анамария Лампич
20  Анна Магнуссон
21  Каролине Кноттен
22  Эмма Лундер
23  Ханна Оберг
24  Туули Томингас
25  Эми Басерга
26  Янина Хеттих-Вальц
27  Анастасия Толмачева
28  Маркета Давидова
29  Ингрид Ланмарк Тандревольд
30  Анна Гандлер
31  Софи Шово
32  Регина Эрмитс (Ойя)
33  Аита Гаспарин
34  Лидия Жураускайте
35  Ирина Петренко (Варвинец)
36  Бенита Пайффер
37  Ида Лиен
38  Полона Клеменчич
39  Джессика Йислова
40  Анна Мака
41  Марте Крoкстад Юхансен
42  Суви Минккинен
43  Муна Брурссон
44  Беатриче Трабукки
45  Стина Нильссон
46  Юлия Джима
47  Селина Гротиан
48  Лиза Тереза Хаузер
49  Ив Бувар
50  Йоханна Пуфф
51  Мария Здравкова
52  Анна-Карин Хейденберг
53  Венла Лехтонен
54  Кристина Дмитренко
55  Екатерина Аввакумова
56  Марен Киркеэйде
57  Эмили Диксон
58  Зузана Ременова
59  Андрея Мездря
60  Анна Юппе
61  Арина Крюкова
62  Хлоя Левинс
63  Жилонн Гигонна
64  Лена Репинч
65  Наталия Сидорович (Томашевска)
66  Юдита Траубайте
67  Санита Булина
68  Соня Лейнамо
69  Сюзан Кюэльм
70  Мардж Фрид
71  Ханна Аухенталлер
72  Леа Майер
73  Лора Христова
74  Го Ын Чжон
75  Люция Харватова
76  Полина Егорова
77  Йоханна Талихярм
78  Камила Жук
79  Келси Дикинсон
80  Елена Чиркова
81  Кайса Керанен
82  Сюзанна Майнен
83  Жанна Ришар
84  Юлия Кинк
85  Надя Мозер
86  Анна Кривонос
87  Кристина Отцовска
88  Эмили Калкенберг
89  Чхои Юна
90  Анния Кейта Сабуле
91  Ребекка Пасслер
92  Кайя Зорч
93  Наталья Кочергина
94  Сара Андерссон
95  Даниэла Кадева
96  Мария Ременова
97  Леа Ротшопф

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67 комментариев
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Вот это я понимаю, Лиза хочет Глобус!
+10
0
+10
Жанмоно просто поражает. Она единственная из топ-7 ОЗ пропускала гонки, но по очкам идёт вровень с более титулованными соперницами. Без декабрьской болезни могла бы забрать БХГ.
+8
-1
+7
Ну и БХГ для Лизы более чем осязаем. 73 очка было, сегодня 60+ отыграно железно. Ух, интрига!!! За тот упущенный глобус судьба долг возвращает
+7
0
+7
Надеюсь Лиза закончит начатое и отберёт глобус у хомы
+7
-3
+4
Ингрид можно поздравлять со спринтерским глобусом. Удержала.
+5
-1
+4
Лиза просто топ
+3
0
+3
Анна Мария Лямпич))) Ржу не могу)))
+4
-1
+3
еще радостно что Ханна Оберг немного оживает
+3
0
+3
Ответ Больное животное
Еще две гонки - 180 очков. Но Горбачев уже заранее знает, чем все закончится)
Думаю, понятно всем, что ГП - это не совсем равный для всех старт. И стартовать с минутой отставания, когда впереди - все соперницы по борьбе за Глобус - не самый лучший вариант.
+2
0
+2
Ответ Больное животное
То есть вы ручаетесь за то, что хомяк уже проиграл глобус?
Я не знаю за всех и не ручаюсь, но то, что сегодня Ингрид резко уменьшила свои шансы на его взятие - это, по-моему, очевидный факт.
+2
0
+2
988-981. Преследование может стать решающим
+2
0
+2
Гандлер снова шестая. Вот это уровень!
+2
0
+2
Виттоцци до этого в спринте побеждала в 2019-ом. В Оберхофе.
+2
0
+2
Харватова пригодилась🙌
+4
-2
+2
Лиза догоняет в Тотале Ингрид. Вот это интрига!
+2
0
+2
Лиза- кайф!!!
+2
0
+2
Да и призовая тройка сформировалась, похоже
+2
0
+2
тундре в ГП на все деньги надо будет бежать и не застрелиться, мало верится в это
+2
0
+2
А где трансляция то?! (
+2
0
+2
Полагаю, что это финишировала победительница
+2
0
+2
Ответ Ljorke
Виттоцци до этого в спринте побеждала в 2019-ом. В Оберхофе.
О, да, кстати! Она больше по ГП и ИГ специализируется)
+2
0
+2
Ответ Valery24
Будет очень красиво,если тандревольд профукает почти гарантированный БХГ Лизе в последней гонке точно также,как в свое время ее подружка Экхофф профукала его Доро))
Что красивого то? Ингрид тоже человек, ей хочется успеха.
+3
-1
+2
На ОККО тоже нет трансляции
+1
0
+1
Сегодня, возможно, решится судьба БХГ. Если Ингрид не провалится, то вряд ли уже упустит Глобус. По-любому, будет интересно, тем-более, что и Лиза, и француженки-очень достойные соперницы.
+2
-1
+1
Лампич могла бы и лежку под ноль
+1
0
+1
Снайпер Фойгт дважды промахнулась, учитывая её ход, ей бы попасть в преследование
+1
0
+1
Будет очень красиво,если тандревольд профукает почти гарантированный БХГ Лизе в последней гонке точно также,как в свое время ее подружка Экхофф профукала его Доро))
+4
-3
+1
А вычеты еще есть в личке?
Может кто предварительно считал, у Симон шансы вообще есть?
+1
0
+1
Лиза, как и Домрачева в лучшие годы показывает роскошный прокат. Кажется, что она просто прогуливается, но скорость отменная. Это вам не мельница Хекки-Гросс.
+2
-1
+1
Ответ Олег Карпов
А вычеты еще есть в личке? Может кто предварительно считал, у Симон шансы вообще есть?
вычетов нет, по очкам пока так получается(если я ничего не напутал)
Ингрид Тандревольд - 988
Лиза Витоцци - 981
Жюстин Бреза-Буше - 915
Жулия Симон - 908
Лу Жанмоно - 903
+1
0
+1
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