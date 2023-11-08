Тандревольд пошутила о работе Экхофф на ТВ: «Если Тириль будет слишком злой, то на моей свадьбе станет на одну подружку меньше!»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд пошутила о работе Тириль Экхофф на ТВ.

В марте 2023 года десятикратная чемпионка мира Экхофф объявила о завершении карьеры, а позже начала работу на телеканале TV2.

«Тириль – моя лучшая подруга, поэтому будет очень странно находиться по разные стороны во время интервью.

Даже если я всерьез облажаюсь, то наверняка она сказала бы мне то же самое лично. От человека, которого хорошо знаешь, критика воспринимается легче.

Также у нее роль подружки невесты на моей свадьбе, сейчас таких подруг две. И если Тириль будет слишком злой [на ТВ], то их станет на одну меньше!» – сказала четырехкратная чемпионка мира Тандревольд.