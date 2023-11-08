Тандревольд пошутила о работе Экхофф на ТВ: «Если Тириль будет слишком злой, то на моей свадьбе станет на одну подружку меньше!»

Теги телевидение сборная Норвегии жен Тириль Экхофф Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд пошутила о работе Тириль Экхофф на ТВ.

В марте 2023 года десятикратная чемпионка мира Экхофф объявила о завершении карьеры, а позже начала работу на телеканале TV2.

«Тириль – моя лучшая подруга, поэтому будет очень странно находиться по разные стороны во время интервью.

Даже если я всерьез облажаюсь, то наверняка она сказала бы мне то же самое лично. От человека, которого хорошо знаешь, критика воспринимается легче.

Также у нее роль подружки невесты на моей свадьбе, сейчас таких подруг две. И если Тириль будет слишком злой [на ТВ], то их станет на одну меньше!» – сказала четырехкратная чемпионка мира Тандревольд.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий