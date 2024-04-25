Элиза Гаспарин об анорексии в 2014-2015 годах: «Это стало соревнованием, где на твоей тарелке должно быть меньше еды»

Теги Сочи-2014 сборная Швейцарии жен Элиза Гаспарин Биатлон

Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин рассказала, как боролась с анорексией.

Спортсменка сообщила, что во время подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи у нее развилось расстройство пищевого поведения.

«Мы [в сборной Швейцарии] смотрели друг другу в тарелки: кто, когда, что и сколько ест. По сути это стало соревнованием, где на твоей тарелке должно быть меньше еды.

Когда на тренировке появлялось чувство голода, я думала, что мне действительно пора поесть, но отказывалась», – рассказала 32-летняя Элиза Гаспарин в интервью Aargauer Zeitung.

Проблема достигла пика на тренировочных сборах в 2015 году, когда биатлонистке стало сложнее двигаться. После этого Элиза поставила перед собой задачу набрать вес.

«Мне требовался час, чтобы собраться с силами и дойти до ванной.

Но за несколько месяцев мне удалось перейти от состояния, когда я 24 часа зациклена на том, что я ем, до состояния, при котором уже вечером не вспоминаю, что ела утром», – отметила Гаспарин.

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