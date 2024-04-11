Кубок Содружества. Пролог. Команды Латыпова, Серохвостова, Казакевич и Халили, Логинова и Сливко пробегут смешанную эстафету

Теги результаты смешанная эстафета Эдуард Латыпов Петр Пащенко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Полина Шевнина Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Батманова Кирилл Бажин Ксения Довгая Александр Корнев Анастасия Гришина Кубок Содружества Биатлон

11 апреля на Кубке Содружества по биатлону пройдет пролог в смешанной эстафете.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Пролог

Смешанная эстафета

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – в группе СБР.

Составы команд

«Одной правой»: Кирилл Бажин, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Карим Халили.

«Чак-Чак Норрис»: Петр Пащенко, Анастасия Батманова, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер, Антон Бабиков.

«Дети Александра Пака»: Александр Корнев, Ксения Довгая, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед гонкой пройдет квалификация, где по итогам стрельбы определятся стартовые позиции. В самой эстафете каждый спортсмен сначала отстреляет лежа, передавая этап после штрафного круга, а затем стоя, также с передачей этапа. Длина лыжного круга 400-500 метров. Длина штрафного круга – 30 м. Дополнительных патронов не будет.

Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске

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