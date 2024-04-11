Кубок Содружества. Пролог. Команды Латыпова, Серохвостова, Казакевич и Халили, Логинова и Сливко пробегут смешанную эстафету

11 апреля на Кубке Содружества по биатлону пройдет пролог в смешанной эстафете.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Пролог

Смешанная эстафета

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – в группе СБР.

Составы команд

«Одной правой»: Кирилл Бажин, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Карим Халили.

«Чак-Чак Норрис»: Петр Пащенко, Анастасия Батманова, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер, Антон Бабиков.

«Дети Александра Пака»: Александр Корнев, Ксения Довгая, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед гонкой пройдет квалификация, где по итогам стрельбы определятся стартовые позиции. В самой эстафете каждый спортсмен сначала отстреляет лежа, передавая этап после штрафного круга, а затем стоя, также с передачей этапа. Длина лыжного круга 400-500 метров. Длина штрафного круга – 30 м. Дополнительных патронов не будет.

Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске