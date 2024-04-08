Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске

С 12 по 14 апреля в Мурманске пройдет заключительный этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Расписание трансляций

12 апреля, пятница

Спринт, женщины

11:00

Спринт, мужчины

14:00

13 апреля, суббота

Сингл-микст

10:45

Смешанная эстафета

12:30

14 апреля воскресенье

Масс-старт, женщины

11:00

Масс-старт, мужчины

13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».