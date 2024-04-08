Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске
С 12 по 14 апреля в Мурманске пройдет заключительный этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
4-й этап (финал)
Мурманск, Россия
Расписание трансляций
12 апреля, пятница
Спринт, женщины
11:00
Спринт, мужчины
14:00
13 апреля, суббота
Сингл-микст
10:45
Смешанная эстафета
12:30
14 апреля воскресенье
Масс-старт, женщины
11:00
Масс-старт, мужчины
13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».