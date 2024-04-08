Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске

Теги телевидение Кубок Содружества расписание турниров Биатлон

С 12 по 14 апреля в Мурманске пройдет заключительный этап Кубка Содружества по биатлону.

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4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Расписание трансляций

12 апреля, пятница

Спринт, женщины

11:00

Спринт, мужчины

14:00

13 апреля, суббота

Сингл-микст

10:45

Смешанная эстафета

12:30

14 апреля воскресенье

Масс-старт, женщины

11:00

Масс-старт, мужчины

13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».

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