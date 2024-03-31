Майгуров – Гараничеву: «Жека, спасибо тебе за твою жизнь в спорте. Мы всегда готовы пригласить тебя в команду, чтобы помочь ребятам»

Виктор Майгуров обратился к Евгению Гараничеву после его завершения карьеры.

Сегодня 36-летний Гараничев выиграл мужскую эстафету в составе Тюменской области на чемпионате России по биатлону. Ранее он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.

«Жека, спасибо тебе за твою жизнь в спорте. Твои годы – это прекрасная страница нашего вида спорта. Ты написал прекрасную историю. Меня тоже переполняют чувства. Уверен, что свои навыки ты еще передаешь не одному поколению. Мы всегда готовы пригласить тебя в команду, чтобы помочь ребятам», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

Гараничев является бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратным чемпионом Европы.