Майгуров – Гараничеву: «Жека, спасибо тебе за твою жизнь в спорте. Мы всегда готовы пригласить тебя в команду, чтобы помочь ребятам»

Теги чемпионат России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Евгений Гараничев Биатлон

Виктор Майгуров обратился к Евгению Гараничеву после его завершения карьеры.

Сегодня 36-летний Гараничев выиграл мужскую эстафету в составе Тюменской области на чемпионате России по биатлону. Ранее он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.

«Жека, спасибо тебе за твою жизнь в спорте. Твои годы – это прекрасная страница нашего вида спорта. Ты написал прекрасную историю. Меня тоже переполняют чувства. Уверен, что свои навыки ты еще передаешь не одному поколению. Мы всегда готовы пригласить тебя в команду, чтобы помочь ребятам», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

Гараничев является бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратным чемпионом Европы.

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3 комментария
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Тренером по стрельбе вполне мог бы быть.
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Кравцов: "В масс-старте этот ранец чувствует себя комфортно".
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отличные проводы, таких не помню, приятно это было видеть, в своей стране , среди своих друзей по сборной , среди своих болельщиков, а то не дай бох где нить на этапе среди фальшивых улыбок западных "коллег" , дома надо все проводить старты и радоваться своим , пора мозги на место ставить
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