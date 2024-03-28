Юрий Каминский: «Если повторится мороз, как в этом году, то мы попадем в ситуацию, где будет отменен не 1 этап, а 2 или в худшем раскладе 3»

Юрий Каминский высказался о возможной отмене гонок из-за морозов в новом сезоне.

Сегодня в Тюмени прошел тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР).

– Сколько этапов будет в начале зимнего сезона в Ханты‑Мансийске?

– Три. Если повторится мороз, как было в этом году, то мы попадем в ситуацию, где будет отменен не один этап, а два или в самом худшем раскладе – три.

– Вы положительно отнеслись к тому, что в одном месте три этапа?

– Нет, конечно. Я как раз был одним их тех, кто предлагал на сезон‑2025/26 сделать два этапа в Ханты‑Мансийске, один в Тюмени, а затем в Уфе. Цель – уехать от морозов. Почему я за это борюсь? Мы столкнулись с тем, что у нас спортсмены стали больше болеть.

Если брать нашу команду, то у нас количество незаболевших больше, чем в любой другой региональной команде. На то, наверное, есть причины: у нас есть диагностика, физиотерапия, постоянно действующий доктор.

– Почему ваш аргумент насчет этапов не приняли?

– Потому что ЕКП (Единый календарный план) уже утвержден и поменять его сложно. Тут у меня нет компетенций комментировать, – рассказал старший тренер сборной России Каминский.

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