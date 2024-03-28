Юрий Каминский: «Если повторится мороз, как в этом году, то мы попадем в ситуацию, где будет отменен не 1 этап, а 2 или в худшем раскладе 3»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Юрий Каминский Кубок России Кубок Содружества Биатлон

Юрий Каминский высказался о возможной отмене гонок из-за морозов в новом сезоне.

Сегодня в Тюмени прошел тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР).

– Сколько этапов будет в начале зимнего сезона в Ханты‑Мансийске?

– Три. Если повторится мороз, как было в этом году, то мы попадем в ситуацию, где будет отменен не один этап, а два или в самом худшем раскладе – три.

– Вы положительно отнеслись к тому, что в одном месте три этапа?

– Нет, конечно. Я как раз был одним их тех, кто предлагал на сезон‑2025/26 сделать два этапа в Ханты‑Мансийске, один в Тюмени, а затем в Уфе. Цель – уехать от морозов. Почему я за это борюсь? Мы столкнулись с тем, что у нас спортсмены стали больше болеть.

Если брать нашу команду, то у нас количество незаболевших больше, чем в любой другой региональной команде. На то, наверное, есть причины: у нас есть диагностика, физиотерапия, постоянно действующий доктор.

– Почему ваш аргумент насчет этапов не приняли?

– Потому что ЕКП (Единый календарный план) уже утвержден и поменять его сложно. Тут у меня нет компетенций комментировать, – рассказал старший тренер сборной России Каминский.

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9 комментариев
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Ну опять на те же грабли. Я думала, что Ханты уменьшат до одного этапа. Местным биатлон не интересен, в декабре - гарантированные морозы. А тут в планах аж три этапа! Хотя есть Рыбинск, Рязань, Ижевск и другие места где теплее и есть зрительский интерес. У меня от этого сезона какая-то недосказанность осталась. В декабре всего 6 личных гонок было. Это сюр
+12
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+12
ахах а майгуров говорит календарь согласовывается с тренерами) ну да мы видим как согласовывается и отношение сбр к мнению старших тренеров. начинать сезон можно было б в новой биатлонной точке - Златоусте, потом в Уфе, Чайковском, Ижевске. Ханты вообще надо стороной обходить, кроме ЧР в марте
+8
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+8
Чиновники СБР непобедимы!
+7
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+7
Майгуров капитально деградировал! По мне так этого сезона практически не было. Мало того, что гонки идут по утрам и ты их не можешь посмотреть, так ещё и постоянные отмены, хорошая экономия. Что можно ждать от следующего сезона, интерес падает от неопределённости. Столько стадионов по стране, а он с компанией опять всех в Ханты тянет и это в декабре(((((((
+3
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+3
Видимо у Майгурова дипломы действительно все купленные, раз мозг его отказывается думать, и исправлять ошибки. Задаюсь вопросом, а был ли биатлон у нас в этом сезоне, вроде бы был, но рано по утрам, в рабочие дни, либо отменялся в морозы. Следующий сезон видимо будет ещё хуже!!!
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На счёт ЕКП - нет ни одной ИГ. Неужели этого 🤡 наслушались?
+1
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Надо заранее запрашивать прогноз в небесной канцелярии, вдруг озвучат? 😀😂
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Ответ Игорь Мельников
Видимо у Майгурова дипломы действительно все купленные, раз мозг его отказывается думать, и исправлять ошибки. Задаюсь вопросом, а был ли биатлон у нас в этом сезоне, вроде бы был, но рано по утрам, в рабочие дни, либо отменялся в морозы. Следующий сезон видимо будет ещё хуже!!!
Такие же смазанные впечатления от сезона(
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Ответ Люблю Женьку
На счёт ЕКП - нет ни одной ИГ. Неужели этого 🤡 наслушались?
3 ИГ стоит но одна из них в Тюмени, а там этап отменят скорее всего... по ходу губера наслушались и сократили индивидуалки((((
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