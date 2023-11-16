Даниил Серохвостов: «Думаю, российских биатлонистов точно никуда не пустят. Кто нам позволит с оружием за границу ехать?»

Даниил Серохвостов считает, что биатлонисты не смогут выехать за рубеж с оружием.

– А бывало, что неудачное выступление долго не получалось выкинуть из головы?

– На Олимпиаде [2022 года] такое было. До сих пор иногда вспоминаю, как я там облажался в двух гонках (19-е место в спринте и 39-е в преследовании – Sports.ru). Уже после того, как Игры закончились, два месяца, наверное, я эту мысль прогнать не мог. Без конца думал о том, насколько отвратительно подготовился к Играм.

Пытался сам с собой рассуждать, почему все так сложилось. Какие-то причины искал, проматывал в голове всю Олимпиаду, каждую деталь. Изначально-то ехал за медалями, как и все. А тут вдруг понимаешь: все кончилось, ты провалился и следующий шанс через четыре года. Как оказалось, следующего у нас вообще не будет, скорее всего.

– Почему так считаете?

– Ну а кто нам позволит с оружием за границу ехать? Думаю, российских биатлонистов точно никуда не пустят, – ответил Серохвостов.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).