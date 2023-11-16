Даниил Серохвостов: «Думаю, российских биатлонистов точно никуда не пустят. Кто нам позволит с оружием за границу ехать?»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Олимпиада-2026 Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов считает, что биатлонисты не смогут выехать за рубеж с оружием.

– А бывало, что неудачное выступление долго не получалось выкинуть из головы?

– На Олимпиаде [2022 года] такое было. До сих пор иногда вспоминаю, как я там облажался в двух гонках (19-е место в спринте и 39-е в преследовании – Sports.ru). Уже после того, как Игры закончились, два месяца, наверное, я эту мысль прогнать не мог. Без конца думал о том, насколько отвратительно подготовился к Играм.

Пытался сам с собой рассуждать, почему все так сложилось. Какие-то причины искал, проматывал в голове всю Олимпиаду, каждую деталь. Изначально-то ехал за медалями, как и все. А тут вдруг понимаешь: все кончилось, ты провалился и следующий шанс через четыре года. Как оказалось, следующего у нас вообще не будет, скорее всего.

– Почему так считаете?

– Ну а кто нам позволит с оружием за границу ехать? Думаю, российских биатлонистов точно никуда не пустят, – ответил Серохвостов.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Бабушкина
Сероховстов ехал за медалями на ОИ?
слишком самонадеянно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Действительно. Мало ли, может с винтовками захватят Эстерсунд какой-нибудь.. Русским же всем неймётся оттяпать кусочек от чего-нибудь
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EdAnt
Ответ Елена Бабушкина
Сероховстов ехал за медалями на ОИ? слишком самонадеянно
А зачем туда ещё едут? Лицом торговать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий