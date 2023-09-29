Каминский об Олимпиаде-2026: «Считаю, что надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое, скорее всего, нас там ожидает»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Юрий Каминский Вячеслав Веденин Олимпиада-2026 Политика Биатлон

Юрий Каминский считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2026.

– Ваше мнение – на зимней Олимпиаде-2026 сборная России выступит?

– Надежда есть. Боевые действия на Украине когда-то закончатся. Хотя, судя по риторике в Европе, все только нагнетается, и воюем мы фактически не с Украиной, а с НАТО. Сколько это продлится, одному богу известно. Когда все началось, все думали, что год – максимум. А уже скоро два будет. Плюс, как мы видим на примере некоторых видов спорта, могут просто в страну не пустить.

Но я считаю, что надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое, скорее всего, нас там ожидает. Как пример могу привести чемпионат мира по лыжным видам спорта в Чехословакии в 1970 году. Обстановка была очень напряженная. Вячеслав Веденин рассказывал, что ему пришло письмо с угрозами убийства, если он будет участвовать в церемонии награждения после победы на дистанции 30 км. А в конце марафонской гонки, в которой Вячеслав лидировал с большим отрывом, ему в лыжню насыпали стиральный порошок, лыжи встали, и он проиграл, занял второе место. Все это было...

Но, участвуя в Олимпиаде, мы подтверждаем, что поддерживаем олимпийские принципы, в основе которых лежат миролюбие и дружба спортсменов разных политических систем и взглядов, честное спортивное соперничество. Думаю, что такое представительство нашего спорта – главная обязанность спортсменов сборной России на международной арене. И с этих позиций в Олимпиаде участвовать нужно! – сказал тренер сборной России по биатлону.

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1 комментарий

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Andreir888
Люблю, когда уважаемые и...мудрые люди всё аргументированно доносят до...не очень мудрых! Браво, Тренер!
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