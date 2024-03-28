В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд. Равнозначных групп тренеров в новом сезоне не будет

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В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, тренерский совет решил ввести следующую структуру сборной со следующего сезона:

  • А1 – мужская основная команда;
  • А2 – женская основная команда;
  • Б1 – мужская резервная команда;
  • Б2 – женская резервная команда;
  • В1 – юниорская команда (юниоры);
  • В2 – юниорская команда (юниорки);
  • В3 – юниорская команда (смешанная).

«Таким образом, тренеры проголосовали за возвращение к формату основной и резервной сборных команд. Равнозначных именных групп тренеров в новом сезоне не будет. Самостоятельная подготовка спортсменов за счет регионов допускается.

Критерии формирования сборных команд для участия в международных соревнованиях в сезоне-2024/25 будут представлены на тренерском совете в сентябре 2024 г.», – написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

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13 комментариев
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Основа будет выступать на Кубке Мира, резерв на IBU. Так, стоп...
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Ответ тоторо
че то мне кажется резервеную женскую отдадут Падину, а мужскую Истомину, с мужчинами у него лучше получается работать судя по результатам Карима и Дани, оба значительно лучше смотрятся чем его женская команда, которую тянет одна Гореева весь сезон
Гореева наверняка будет в основе,а значит у Шашилова,и как здесь быть?
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Чтобы соревноваться с белорусами, надо будет пройти отбор? Я правильно поняла?
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По мужикам понятно. А по женщинам - Шашилов тренер основы, Истомина на резерв поставят?
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Можно тупому человеку пояснить, что все это значит
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отличная новость
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че то мне кажется резервеную женскую отдадут Падину, а мужскую Истомину, с мужчинами у него лучше получается работать судя по результатам Карима и Дани, оба значительно лучше смотрятся чем его женская команда, которую тянет одна Гореева весь сезон
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интересно где они найдут столько специалистов по стрельбе? это ж их надо 7 штук на кажду группу, а у нас их только трое Максимов,Загурский да Норицын
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"Критерии формирования сборных команд для участия в международных соревнованиях в сезоне-2024/25 будут представлены на тренерском совете в сентябре 2024 г." В каких международных соревнованиях? Сборная уже больше двух лет нигде не участвует. Пора ставить вопрос о целесообразности ее существования.
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Ответ Афанасия
По мужикам понятно. А по женщинам - Шашилов тренер основы, Истомина на резерв поставят?
Как раз по мужикам не понятно: кто будет на резерве?
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Ответ Афанасия
По мужикам понятно. А по женщинам - Шашилов тренер основы, Истомина на резерв поставят?
думаю Истмину муж резерв дадут, а Падину женский
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Ответ 2533ПВ
Гореева наверняка будет в основе,а значит у Шашилова,и как здесь быть?
мне кажется будут договренности - по желанию так сказать) и серохвостов с каримом будут в основе, но не захотят у ЮМ оставаться, будут тасовать ребят между основной и резервной командой - по факту это лишь "название: основа и резерв", но эти названия ничего не значат в отстутствие междун.стартов, а они и раньше ничего не значили по сути, потому как на контрольных стартах в ноябре отбирали из обеих команд тех кто поедет на км
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