Виктор Майгуров: «Готовимся к сезону, понимая: скорее всего, он пройдет без нашего участия в Кубке мира и Кубке IBU»

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Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты пропустят следующий международный сезон.

– Велики ли изменения в календаре предстоящего российского сезона?

– Календарь утвержден тренерским советом, теперь дело за исполкомом. По просьбе тренеров количество гонок у мужчин и у женщин снижено до 39 против 43 в прошлом сезоне. Состоятся четыре этапа Кубка Содружества, начиная с сентябрьского в Сочи, старты чемпионата России пройдут в Тюмени, Чайковском и Увате, кроме того, намечено пять этапов Кубка России (дважды Ханты-Мансийск, Тюмень, Ижевск, Уфа).

Главным соревнованием сезона с 9 по 19 февраля станет всероссийская Спартакиада сильнейших, которая пройдет под эгидой Минспорта. Турнир биатлонистов намечено провести в Златоусте (Челябинская область).

Сейчас спортсмены вышли из отпусков и приступили к подготовке. Большая часть в Сочи, группа Михаила Шашилова – в Раубичах. В июне группа Сергея Башкирова и юниоры проведут сбор в казахстанском Щучинске, остальные тренировочные локации внутри страны для нас традиционны.

Готовимся к сезону, понимая: скорее всего, он пройдет без нашего участия в Кубке мира и Кубке IBU, – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР).

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5 комментариев

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Татьяна Солотина
И не только следующий, а и много-много следующих сезонов пройдут без вас. К этому вы уже тоже морально почти готовы, что российский спорт закончится на вас.
+4
-2
+2
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Голос Губерниева
Главное - чтоб бюджет был распилен, а соревнований может и не быть. Даже лучше, чтоб не было. Меньше расходов и позора. Можно ещё парочку дипломов прикупить.
+2
-2
0
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maripous
Ну, если ничего кардинального за лето не произойдет, тогда,-да, без вас.
+1
-1
0
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