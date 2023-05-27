Виктор Майгуров: «Готовимся к сезону, понимая: скорее всего, он пройдет без нашего участия в Кубке мира и Кубке IBU»

Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты пропустят следующий международный сезон.

– Велики ли изменения в календаре предстоящего российского сезона?

– Календарь утвержден тренерским советом, теперь дело за исполкомом. По просьбе тренеров количество гонок у мужчин и у женщин снижено до 39 против 43 в прошлом сезоне. Состоятся четыре этапа Кубка Содружества, начиная с сентябрьского в Сочи, старты чемпионата России пройдут в Тюмени, Чайковском и Увате, кроме того, намечено пять этапов Кубка России (дважды Ханты-Мансийск, Тюмень, Ижевск, Уфа).

Главным соревнованием сезона с 9 по 19 февраля станет всероссийская Спартакиада сильнейших, которая пройдет под эгидой Минспорта. Турнир биатлонистов намечено провести в Златоусте (Челябинская область).

Сейчас спортсмены вышли из отпусков и приступили к подготовке. Большая часть в Сочи, группа Михаила Шашилова – в Раубичах. В июне группа Сергея Башкирова и юниоры проведут сбор в казахстанском Щучинске, остальные тренировочные локации внутри страны для нас традиционны.

Готовимся к сезону, понимая: скорее всего, он пройдет без нашего участия в Кубке мира и Кубке IBU, – сказал глава Союза биатлонистов России ( ).