«Это самый сильный удар, потому что тесты стоят дорого». Гендиректор ОКР о расходах на допинг-тестирование

В ОКР рассказали о сложностях из-за стоимости тестов на допинг.

«Антидопинговое тестирование – больная тема для нас. Недавно в Госдуме говорили, что увеличили финансирование РУСАДА (Российского антидопингового агентства) для проведения 11 тысяч тестов.

Раньше, когда у нас была своя лаборатория, мы делали 28 тысяч тестов! Считаю, это самый сильный удар, потому что тесты стоят дорого. Слышал, что выделяется 680 миллионов рублей, но этого хватает на 11 тысяч тестов. Это мало», – рассказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.