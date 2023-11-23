«Это самый сильный удар, потому что тесты стоят дорого». Гендиректор ОКР о расходах на допинг-тестирование

Теги допинг ОКР Государственная дума WADA РУСАДА Владимир Сенглеев Легкая атлетика

В ОКР рассказали о сложностях из-за стоимости тестов на допинг.

«Антидопинговое тестирование – больная тема для нас. Недавно в Госдуме говорили, что увеличили финансирование РУСАДА (Российского антидопингового агентства) для проведения 11 тысяч тестов.

Раньше, когда у нас была своя лаборатория, мы делали 28 тысяч тестов! Считаю, это самый сильный удар, потому что тесты стоят дорого. Слышал, что выделяется 680 миллионов рублей, но этого хватает на 11 тысяч тестов. Это мало», – рассказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

5 комментариев

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Дружба11
Ну и нечего рваться в международники, создавайте свои игры и свои правила,а не ломайте комедию с дальнейшими унижениями, с допингом можно своими тестами бороться и законодательным регулированием с уголовной ответственностью всех участвующих лиц и запустить практику применения
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Огюст
Сколько лыжников нужно проверять после каждой гонки ?
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Блинчик
Давайте быть оптимистами и во всё видеть плюсы. Меньше тестов - меньше вероятность, что на допинге поймают очередную Валиеву.
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Чёрный тюльпан
Ответ Дружба11
Ну и нечего рваться в международники, создавайте свои игры и свои правила,а не ломайте комедию с дальнейшими унижениями, с допингом можно своими тестами бороться и законодательным регулированием с уголовной ответственностью всех участвующих лиц и запустить практику применения
Ага, с коррупцией у нас тоже на словах борются, так и с допингом бороться будут.
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