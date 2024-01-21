Симон одержала 10-ю победу в карьере, у Жанмонно – 6-й подиум, у Хекки-Гросс – четвертый

Французская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце.

Победа стала для нее десятой в карьере на Кубке мира. Всего у Симон 27 подиумов (10-8-9).

Еще одна француженка стала второй, это ее 6-й пьедестал (2-3-1).

Биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки-Гросс заняла третье место. Она попала в призы в четвертый раз в карьере (1-1-2).