Симон одержала 10-ю победу в карьере, у Жанмонно – 6-й подиум, у Хекки-Гросс – четвертый

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен сборная Швейцарии жен Жюлия Симон Лена Хекки-Гросс Лу Жанмонно Биатлон

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце.

Победа стала для нее десятой в карьере на Кубке мира. Всего у Симон 27 подиумов (10-8-9).

Еще одна француженка Лу Жанмонно стала второй, это ее 6-й пьедестал (2-3-1).

Биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки-Гросс заняла третье место. Она попала в призы в четвертый раз в карьере (1-1-2).

3 комментария
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Лена набрала обороты, молодец)
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"Победа стала для нее десятой в карьере на Кубке мира."

Так в карьере или на Кубке мира?
Победа в Оберхофе в пасьюте в прошлом году в Кубок мира не входит. :)
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Жюстин снова намазала, так то был бы огненный финишь, не может не запороть...
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