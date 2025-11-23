Сливко о Кубке МЛКБ: «Лучшая эстафета в моей жизни. Надеюсь, меня сохранят в команде, мы на следующий год этим же составом поборемся за хет-трик»

Сливко назвала биатлонную эстафету на Кубке МЛКБ лучшей в своей жизни.

Биатлонистка Виктория Сливко назвала эстафету на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) лучшей в своей жизни.

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске. Сливко выиграла смешанную эстафету в составе команды «Профински», за которую также выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов и Анастасия Халили.

«Конечно, переживала за ребят, но верила, мы сможем все исправить. Тут побеждает или проигрывает вся команда, а в эстафете в любой момент все с ног на голову может перевернуться. Ребята старались – к ним вообще претензий нет, они сделали максимум. А мы с Настей понимали, что нам надеяться не на кого, все только в наших руках и ногах. Старалась отработать так, чтобы Насте было поближе и попроще. В итоге всё сложилось здорово.

Не ожидала, что смогу настолько подобраться к лидерам и передать эстафету рядышком. В Настю верила больше, чем в себя, честно говоря, очень переживала за нее. Когда она пришла на стойку, понимала, это решающий момент – когда видишь, что твоя соперница промахивается, а у тебя появляется шанс.

В таких ситуациях главное – не запаниковать, не задергаться. Настя показала, как она может работать в такие моменты. Когда она три выстрела закрыла, я уже была железобетонно уверена, что она и два последних точно в цель отправит. И потом даже голос немного сорвала, кричала ей: «Настя, беги!» Она умничка и красотка!

Я испытала невероятные эмоции после победы, даже слез не смогла сдержать. Команде своей сказала, что это самые крутые эмоции после победы в эстафете за всю мою карьеру. Это что-то нереальное. Это самая лучшая эстафета в моей жизни. Сказала ребятам, что для меня такая победа подобна олимпийской. И это правда», – сказала Сливко.

«Надеюсь, что меня сохранят в команде, мы на следующий год этим же составом поборемся за хет-трик. На самом деле мне поступило предложение выступить за другую команду, но я хотела выступать только за «Профински», и ребята меня оставили. У нас слаженная работа, мы горой друг за друга», – заявила Сливко.

Карим Халили добавил, что замена Сливко на другую спортсменку не обсуждалась.

«Вика пусть не переживает – даже мыслей не было ее заменить и вообще вносить какие-то изменения в состав. Все ребята знают, что мы вместе. Да и все понятно было по настрою, как только стало известно, что Кубок МЛКБ состоится», – сказал Халили.