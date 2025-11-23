Анастасия Халили: «Поняла, что нужно хладнокровно работать для того, чтобы выиграть гонку. Стойка с пяти – успех, горжусь собой»

Анастасия Халили: много работала летом, чтобы не терять концентрацию на стрельбе.

Биатлонисты команды «Профински» в эфире «Матч ТВ» рассказали, как прошла смешанная эстафета на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Команда «Профински» в составе Карима Халили , Даниила Серохвостова, Виктории Сливко и Анастасии Халили одержала победу с восемью дополнительными патронами.

Карим Халили: Чуть пошло не по плану в целом. На передаче было около 20 секунд до лидеров, но, конечно, план был другой у нашей команды.

Виктория Сливко: Не сказать, что у меня блестящая стрельба, лежа я все-таки брала допы – немножко поторопилась последним выстрелом, почему-то была уверена, что я его закрою.

Ну а стоя уже не было вариантов, я понимала, что соперницы ошибаются. Нужно было стрелять из пяти – у меня получилось. Ну а дальше просто нужно было выложиться по дистанции.

Анастасия Халили: Много работала летом над тем, чтобы не терять концентрацию. Когда подъезжала – посмотрела, как Кристина (Резцова) стреляет, видела, что у нее уже был один промах. Пока я заряжалась, она сделала еще один промах.

Я поняла, что нужно хладнокровно работать для того, чтобы выиграть эту гонку. Стойка с пяти – успех, горжусь собой. Дальше еще будем продолжать так работать.

