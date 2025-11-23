2

«Гонки были интересными. Хорошо еще, что до мордобоя не дошло». Тихонов о Кубке МЛКБ

Тихонов назвал интересным старт сезона в российском биатлоне.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил старт сезона в российском биатлоне.

22-23 ноября в Ханты-Мансийске проходил Ланта GV Gold Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Это были интересные гонки в Ханты-Мансийске – вчера, правда, двое наших [Карим Халили и Александр Поварницын] заплелись и упали. Когда я был капитаном команды, мы садились и отрабатывали многие моменты. Допустим, идет двое наших и четверо соперников из других стран. Я разрабатывал план, как лучше действовать. Тогда же было четыре лыжни, а сейчас идут в две шеренги. Первый стартует нормально, а последний уже метров 60 сразу же проигрывает. У него нет шансов. 

Я пытался вернуть в биатлон классический ход, чтобы было четыре шеренги, и результаты были бы плотнее. А эти двое идут и виноват был тот, кто слева шел по внешней стороне. Справа человеку некуда было деваться», – сказал Тихонов.

Тихонов считает, что тренеры должны обращать больше внимания на такие моменты.

«Дай бог, чтобы это стало им наукой. А потом по ТВ показывают, как они выясняют между собой отношения. Хорошо еще, что до мордобоя не дошло», – добавил Тихонов.

«На кону серьезные деньги». Падения и разборки на старте биатлонного сезона

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
