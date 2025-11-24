  • Спортс
Зажжение олимпийского огня Игр-2026 из-за плохой погоды пройдет внутри музея Древней Олимпии

Зажжение олимпийского огня Игр-2026 пройдет внутри музея Древней Олимпии.

Церемония зажжения олимпийского огня Милана-2026 пройдет в музее Древней Олимпии.

Из-за плохой погоды церемония, которая состоится 26 ноября, будет проведена во внутреннем помещении Археологического музея.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 25 и 26 ноября, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится во внутреннем помещении Археологического музея Олимпии. Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии», – заявили в НОК Греции.

По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.

В олимпийском комитете подчеркнули, что в связи с ограниченной вместимостью музея это мероприятие будет закрыто для широкой публики. «Греческий олимпийский комитет прилагает все усилия для того, чтобы святость, традиции и дух церемонии были в полной мере соблюдены, несмотря на необходимые корректировки», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте НОК.

НОК Греции также сообщил о том, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня по греческой территории станет бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже по академической гребле Петрос Гайдацис вместо ранее объявленного греческого горнолыжника Александроса Гинниса, который получил травму на тренировке.

9-дневная эстафета олимпийского огня по Греции пройдет с 26 ноября до 4 декабря. Ее маршрут охватит 2 200 км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны, в ней примут участие 450 факелоносцев. Завершится эстафета на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
