Виттоцци о кризисе в карьере: «Я чувствовала страх и беспокойство перед стартом, начала страдать от панических атак. Это было нелегкое время»
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что страдала от панических атак.
Ранее Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Когда я думаю о победе, я до сих пор испытываю непередаваемое чувство. Два года назад я бы не поверила, что это возможно», – сказала спортсменка.
В сезоне-2018/19 Виттоцци стала второй в общем зачете Кубка мира, после чего испытывала трудности на протяжении нескольких лет.
«Я чувствовала сильное давление и возложила на себя слишком большую ответственность. Это было нечто, с чем я была не в состоянии справиться.
Я начала бояться гонок. Было время, когда я не испытывала никакой радости во время соревнований. Я чувствовала только страх и беспокойство перед стартом. Кроме того, я начала страдать от панических атак. Это было нелегкое время», – рассказала итальянка.
По словам биатлонистки, самым тяжелым моментом стала Олимпиада-2022 в Пекине.
«Там я опустилась на самое дно. Я поняла, что для того, чтобы найти в себе силы подняться обратно и покинуть туннель, в котором я сам себя заперла, я должна была найти в себе мужество попросить о помощи», – добавила Лиза.
Виттоцци обратилась за помощью к ментальному тренеру. Также она отмечает помощь семьи.
«Я пережила трудные времена, когда биатлон больше не приносил удовольствия. Я не хочу, чтобы это повторилось. Поэтому моя цель – хорошо проводить время, постараться получать удовольствие, выкладываясь на все сто процентов. Только тогда я посмотрю на результат», – заключила Виттоцци.
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