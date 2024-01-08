Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском
С 11 по 14 января в Чайковском пройдут три вида гонок чемпионата России по биатлону.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Расписание трансляций
11 января, четверг
Суперспринт, женщины
Квалификация: 8:40 Матч! Арена, Матч! Планета
Финал: 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Суперспринт, мужчины
Квалификация: 10:10 Матч! Арена, Матч! Планета
Финал: 12:40 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
13 января, суббота
Командная гонка, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Командная гонка, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Планета
14 января, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Большой масс-старт, мужчины
11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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