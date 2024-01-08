Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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С 11 по 14 января в Чайковском пройдут три вида гонок чемпионата России по биатлону.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Расписание трансляций

11 января, четверг

Суперспринт, женщины

Квалификация: 8:40 Матч! Арена, Матч! Планета

Финал: 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Суперспринт, мужчины

Квалификация: 10:10 Матч! Арена, Матч! Планета

Финал: 12:40 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

13 января, суббота

Командная гонка, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Командная гонка, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

14 января, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Большой масс-старт, мужчины

11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

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1 комментарий
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посмотрю на олимптеке без Губера и его воплей, да и без рекламы))
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