Командные гонки на чемпионате России в Чайковском перенесены с 13 на 12 января

Командные гонки на чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесены.

«Командная гонка у мужчин и женщин на чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесена решением жюри соревнований с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января.

Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу. Время старта гонок не изменилось», – сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском