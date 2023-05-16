Павел Ростовцев: «Главный старт сезона, по которому будем оценивать уровень работы как спортсменов, так и тренеров, – Спартакиада сильнейших»

Павел Ростовцев назвал главный старт для российских биатлонистов в следующем сезоне.

Вице-президент СБР по спорту высказался о формировании календаря стартов на сезон-2023/24.

«С конца января мы очень плотно работаем над календарем. Он готов на 98 процентов. Все, что касается начала сезона 22-24 ноября до окончания Спартакиады сильнейших 19 февраля, вопросов нет.

Есть уточнения, чтобы развести с телевидением чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону. Мы предлагаем с 20 марта по 30 марта в Тюмени. Но надо состыковать эти вещи с ФЛГР.

Пока наше руководство оставило без места проведения третий этап Кубка Содружества. Может быть это будет Камчатка. Шансы на это есть. Много нюансов.

А так, календарь мы проработали с учетом опыта прошлого сезона. Снизили количество стартов. Если в прошлом году их было 43, то сейчас 39.

Главный старт сезона, по которому будем оценивать уровень работы как спортсменов, так и тренеров, – Спартакиада сильнейших. Она состоится с 9 по 19 февраля в Златоусте. Пик формы должны продемонстрировать именно там», – сказал .