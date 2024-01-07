Кирилл Бажин: «Меня шатнуло в сторону Корнева, но не знал, что это привело к падению. Подойду к нему, поговорим»
Кирилл Бажин заявил, что его «шатнуло» в сторону Александра Корнева.
Корнев упал во время масс-старта на Кубке Содружества в Раубичах и сломал затыльник винтовки. Он финишировал 22-м с пятью промахами.
После гонки спортсмен заявил, что Бажин специально толкнул его в лыжу: «Бажин не знает ни о какой культуре на лыжне. Это уже не первый раз происходит».
– Он упал? Я даже не знаю этого. Трасса жесткая, слишком крутые повороты. Когда я шагнул, получилось, что я «вырезал» его. Понимал это, но не знал, что он упал. Сейчас подойду и поговорим.
– Корнев обвинил тебя в этом падении.
– Поговорим. Я видел, что меня шатнуло в его сторону, но, повторюсь, не знал, что это привело к падению, – сказал биатлонист.
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