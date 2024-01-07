Александр Корнев: «Бажин не знает ни о какой культуре на лыжне. Он специально толкнул лыжей мне в лыжу, я упал и сломал затыльник»

Теги сборная России Кирилл Бажин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Александр Корнев заявил, что Кирилл Бажин толкнул его в лыжу во время масс-старта.

Во время масс-старта на Кубке Содружества в Раубичах Корнев упал перед первой стрельбой. Он финишировал 22-м с пятью промахами. 

– Был контакт с кем‑либо при падении, или сам упал?

– Нет, не сам упал. Есть такая личность, как Кирилл Бажин, который ни о какой культуре на лыжне не знает. Это уже не первый раз происходит. В принципе больше слов нет.

– Мог бы рассказать более детально, что произошло?

– Там на последнем спуске разворот на 180 градусов, мы с ним вдвоем заходили. Я ему уступил. Но на спуске он, видимо, решил сыграть в жесткую игру и просто максимально резко перекрыл мне калитку.

Хотя мог ехать прямо и ничего мне не делать. Просто лыжей специально, не случайно толкнул мне в лыжу. Я просто упал, не смог удержаться, сломал затыльник (на прикладе винтовки).

И вся оставшаяся стрельба происходила без какого‑либо упора в плечо. Просто держал винтовку на руках.

– Ты что‑то повредил себе?

– Да, сломал затыльник. Основная часть нужна и на стойке, и на лежке. А ее нет. В итоге держишь винтовку на весу, – сказал Корнев.

Авария наших биатлонистов: Серохвостов сошел и матерился, Бажин разбирал стык в прямом эфире

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7 комментариев
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пипец за такое дело бажина надо исключить из команды
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В качестве арбитра в этом конфликте надо пригласить Серохвостова) он человек бывалый
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Абалдеть: перед Корневым все расступаться должны. Еще выводы делает далекоидущие: кто какой культурой обладает. Это уже признак отсутствия культуры не только на лыжне.
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Ответ Афанасия
Не думаю, что Кирилл прям специально это сделал. Наверное в пылу борьбы. Серохвост тогда жаловался, что Бажин ему траекторию резал. А Саня на эмоциях, вспыльчивый. Надеюсь помирятся. Всё таки фейс не в кровь, как у Большунова в Красногорске в прошлом сезоне
если саша говорит это не в первы раз, значит правда. они ж в одноц группе тренируются и знают др др хорошо. мне если честно бажин никогда не нравился
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и тут шашиловец!
+2
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