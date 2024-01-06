Корнев о 3-м месте в пасьюте: «Работал на рубеже быстро, но это был неоправданный риск»

Александр Корнев высказался о неоправданном риске в пасьюте на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист занял третье место в гонке в Раубичах, допустив три промаха.

«Волнения не было, но все равно я понимал, что сзади Эдуард (Латыпов) и Кирилл (Бажин). Немножко поджигал этот момент, что надо работать хорошо на последней стойке, либо я снова отдам свое призовое место.

Работал на рубеже быстро, но это был неоправданный риск – немножко на последние два выстрела выключился. Когда промазал, понял, что зря так делаю – зря торопился.

Сегодня на дистанции стало легче – это вторая гонка, думаю, к масс-старту будет еще лучше», – сказал Корнев в эфире «Матч ТВ»