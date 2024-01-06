Корнев о 3-м месте в пасьюте: «Работал на рубеже быстро, но это был неоправданный риск»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Кирилл Бажин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Александр Корнев высказался о неоправданном риске в пасьюте на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист занял третье место в гонке в Раубичах, допустив три промаха.

«Волнения не было, но все равно я понимал, что сзади Эдуард (Латыпов) и Кирилл (Бажин). Немножко поджигал этот момент, что надо работать хорошо на последней стойке, либо я снова отдам свое призовое место.

Работал на рубеже быстро, но это был неоправданный риск – немножко на последние два выстрела выключился. Когда промазал, понял, что зря так делаю – зря торопился.

Сегодня на дистанции стало легче – это вторая гонка, думаю, к масс-старту будет еще лучше», – сказал Корнев в эфире «Матч ТВ»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший малый. Но, показалось, для биатлона крупный. Энергии больше ему придется потратить.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий