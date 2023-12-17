Антон Бабиков: «Каждое утро слышу от Логинова, что он не готов, никуда не пойдет. А потом он уезжает от тебя в точку – просто талант такой»

Антон Бабиков высказался о таланте Александра Логинова.

Сегодня Логинов занял второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе, Бабиков стал третьим.

«Если все жалуются, то и я пожалуюсь! Конечно, я не близок к оптимальным кондициям. Я болел, пропустил полгода без тренировок. Я сейчас борюсь с людьми, которые пахали весь год! Я смотрел на , на Александра и понимал, что они достойны быть на подиуме, а у меня, наверное, где-то чаще всего просто дано», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

«Я каждое утро слышу от Александра, что он не готов, он никуда не пойдет, он даже завтракать не будет. А потом просто смотришь, как он уезжает от тебя в точку – вот это уровень Логинова. Не уровень подготовки, а просто талант такой», – отметил Бабиков.