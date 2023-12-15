Носкова о жалобах на отель в Уфе: «Считаю, мы сделали все правильно, подняв этот вопрос. Было много недовольных, просто люди боятся что‑то сказать»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова объяснила жалобы на условия проживания в отеле.

Ранее Носкова и Наталья Гербулова показали гостиницу, в которую их поселили в Уфе перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее спортсменок переселили в другой отель. 

– Эту ситуацию с Наташей отпустили? Была ли она в ваших головах во время спринта?

– Не скажу, что я вообще сильно переживала, потому что я считаю, что мы сделали все правильно, подняв этот вопрос. Этими условиями было много недовольных, просто люди боятся что‑то сказать. Они боятся осуждения, критики, но мы не побоялись это сделать.

Было много людей, которые были нам благодарны, много кто нас поддержал. Ну и даже вчера люди подходили и говорили, что в номерах холодно, поэтому они сами покупают обогреватели.

– Правда, что на следующий день после публикации видео убрались около вашего номера? Так сказать, показательно.

– Этого не знаю, но было такое, что к нам пришли уборщицы со словами: «Ну и где‑то тут пыль? Тут нет пыли». Я сказала: «Пыли нет, потому что мы ее вытерли. Посмотрите, как под кроватями».

– Вы переехали, да?

– Да. Спасибо большое тем, кто помог нам переехать. Я не знаю, кто помог, но благодарна. В отеле прекрасные условия, очень гостеприимные люди.

– Удалось понять, почему сразу туда не поехали?

– Насколько я знаю, там предоставляли определённое количество мест. Я не знаю, по какому принципу расселяли, но из нашей команды изначально там должно было жить только три человека. Нам сказали, что будем жить на стадионе. «Ну окей», – сказали мы. Приехали на стадион и там вот такие условия. Если места нашли, значит, они есть, – рассказала Носкова.

Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся

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9 комментариев
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А вот молодцы ведь, что говорят о проблемах! Не знаю, какие они биатлонистки, но девушки боевые.
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молодцы 👏👏👏
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Это по русски...подруга не бросит в беде..
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" Смеситель " в раковине бесподобен 🛁
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Да хватит уже оправдываться.
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я этим всем либералам притихшим...не переобуетесь...не получится мы всех запомнили
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спасибо спортсу..когда надо тогда надо...а аблюдков везде достанем...хоть...хоть..
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