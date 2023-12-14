Пак о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Обязательно проведем анализ всего, что здесь произошло, но это будет непубличная история»

В СБР пообещали проанализировать ситуацию с условиями проживания спортсменов в Уфе.

Ранее Наталья Гербулова и показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель.

«Мы обязательно проведем анализ всего, что здесь произошло, не только в плане проживания. Мы выявим ошибки подготовки, сделаем выводы, примем меры, но это будет непубличная история, не для СМИ», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

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