Гербулова об отеле в Уфе: «В какой-то ситуации хотела бы извиниться, но я считаю, что если вы проводите Кубок Содружества, все должно быть готово к стартам»

Теги сборная России жен Виктор Никитин Антон Бабиков Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова высказалась о ситуации с условиями проживания в Уфе.

Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Биатлонисток переселили в другой отель.

«Я переживаю абсолютно за всех, за начальника этой базы, что такое произошло.

Я в какой-то ситуации хотела бы как-то перед ним извиниться, но я считаю, что, если вы проводите Кубок Содружества, все должно быть готово к стартам, это не детские соревнования», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

«Мы с Виктором Анатольевичем (Никитиным) ходили по гостинице. Он тренер олимпийских призеров, не прораб.

Он спрашивал прорабов: «Вы закончите до пятницы?» Хотя заселение было во вторник. Да, я видел по лицам людей, что они не закончат», – добавил Антон Бабиков.

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7 комментариев
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Больше всего нужно извиниться перед работником, который устанавливал кран
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Мы так и не услышали извинений от начальника базы.
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прогнули Гербулову
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" Да, я видел по лицам людей, что они не закончат"
Судя по смесителю, зря не верил.)
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Директору этого отеля повезло больше, чем начальнику базы в Крыму: если бы Гербулова пожаловалась президенту, то к директору отеля вместо журналистов пришли бы следователи
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За что извиняться?
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Я в какой-то ситуации хотела бы как-то перед ним извиниться, но я считаю, что, если вы проводите Кубок Содружества, все должно быть готово к стартам, это не детские соревнования

То есть, детей в такие условия селить можно ?
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