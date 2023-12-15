Гербулова об отеле в Уфе: «В какой-то ситуации хотела бы извиниться, но я считаю, что если вы проводите Кубок Содружества, все должно быть готово к стартам»

Наталья Гербулова высказалась о ситуации с условиями проживания в Уфе.

Ранее Гербулова и показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Биатлонисток переселили в другой отель.

«Я переживаю абсолютно за всех, за начальника этой базы, что такое произошло.

Я в какой-то ситуации хотела бы как-то перед ним извиниться, но я считаю, что, если вы проводите , все должно быть готово к стартам, это не детские соревнования», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

«Мы с Виктором Анатольевичем (Никитиным) ходили по гостинице. Он тренер олимпийских призеров, не прораб.

Он спрашивал прорабов: «Вы закончите до пятницы?» Хотя заселение было во вторник. Да, я видел по лицам людей, что они не закончат», – добавил .