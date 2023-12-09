Эльвира Оберг одержала 8-ю победу на Кубке мира, у Тандревольд – 17-й подиум, у Хекки-Гросс – второй

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла пасьют на этапе КМ в Хохфильцене.

Это восьмая победа на Кубке мира. Всего у нее 20 подиумов (8-5-7).

Второе место заняла из Швейцарии. Это ее второй подиум на Кубке мира (0-1-1).

Норвежка Ингрид Тандревольд стала третьей. Она поднялась на пьедестал в 17-й раз в карьере (2-11-4).