Эльвира Оберг одержала 8-ю победу на Кубке мира, у Тандревольд – 17-й подиум, у Хекки-Гросс – второй
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла пасьют на этапе КМ в Хохфильцене.
Это восьмая победа Оберг на Кубке мира. Всего у нее 20 подиумов (8-5-7).
Второе место заняла Лена Хекки-Гросс из Швейцарии. Это ее второй подиум на Кубке мира (0-1-1).
Норвежка Ингрид Тандревольд стала третьей. Она поднялась на пьедестал в 17-й раз в карьере (2-11-4).
На финишной прямой в пух и прах уделывает действующую обладательницу жёлтой майки всеми презираемая и неприметная Хекки-Гроузз!!!! И это в борьбе за медаль!!
Мои горячие поздравления этой швейцарской барышне за её трудолюбие и веру в себя и с заслуженной первым серебром на Кубке Мира!!!
Такое достижение НЕ снилось даже нашей звЯзде Мироновой!!!
Из последнего близкого к такой сенсации вспоминается лишь победа Надин Хорхлер в масс-старте! Тоже в горах кстати было, только в итальянских.
Вообщем всех презирающих и недолюбливающих таких трудяк как Хэкки и Хорхлер поздравляю с большим праздником!!!!
Сегодня определённо ваш день...)))))))