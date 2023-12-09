Эльвира Оберг одержала 8-ю победу на Кубке мира, у Тандревольд – 17-й подиум, у Хекки-Гросс – второй

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швейцарии жен гонка преследования (жен) Лена Хекки-Гросс Ингрид Ланмарк Тандревольд Эльвира Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла пасьют на этапе КМ в Хохфильцене.

Это восьмая победа Оберг на Кубке мира. Всего у нее 20 подиумов (8-5-7). 

Второе место заняла Лена Хекки-Гросс из Швейцарии. Это ее второй подиум на Кубке мира (0-1-1). 

Норвежка Ингрид Тандревольд стала третьей. Она поднялась на пьедестал в 17-й раз в карьере (2-11-4).  

4 комментария
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Лена была самой радостной на финише: и улыбка до ушей и обнимашки с соперницами, а уж для немецкого телеканала заливалась прям не остановить.
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Пока одна из самых сенсационных гонок последних двух лет на этапах КМ!!!
На финишной прямой в пух и прах уделывает действующую обладательницу жёлтой майки всеми презираемая и неприметная Хекки-Гроузз!!!! И это в борьбе за медаль!!
Мои горячие поздравления этой швейцарской барышне за её трудолюбие и веру в себя и с заслуженной первым серебром на Кубке Мира!!!
Такое достижение НЕ снилось даже нашей звЯзде Мироновой!!!
Из последнего близкого к такой сенсации вспоминается лишь победа Надин Хорхлер в масс-старте! Тоже в горах кстати было, только в итальянских.
Вообщем всех презирающих и недолюбливающих таких трудяк как Хэкки и Хорхлер поздравляю с большим праздником!!!!
Сегодня определённо ваш день...)))))))
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Ответ Davidova Marketa
Пока одна из самых сенсационных гонок последних двух лет на этапах КМ!!! На финишной прямой в пух и прах уделывает действующую обладательницу жёлтой майки всеми презираемая и неприметная Хекки-Гроузз!!!! И это в борьбе за медаль!! Мои горячие поздравления этой швейцарской барышне за её трудолюбие и веру в себя и с заслуженной первым серебром на Кубке Мира!!! Такое достижение НЕ снилось даже нашей звЯзде Мироновой!!! Из последнего близкого к такой сенсации вспоминается лишь победа Надин Хорхлер в масс-старте! Тоже в горах кстати было, только в итальянских. Вообщем всех презирающих и недолюбливающих таких трудяк как Хэкки и Хорхлер поздравляю с большим праздником!!!! Сегодня определённо ваш день...)))))))
По моему, очень даже приметная Лена Хекки, как комплекцией, так и результатами, она уже давно занимала места около пьедестала. А уж кто её презирает и недолюбливает, Я вообще в недоумении, неужели они в вашем окружении. Я так очень рад за Лену.
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Ответ Davidova Marketa
Пока одна из самых сенсационных гонок последних двух лет на этапах КМ!!! На финишной прямой в пух и прах уделывает действующую обладательницу жёлтой майки всеми презираемая и неприметная Хекки-Гроузз!!!! И это в борьбе за медаль!! Мои горячие поздравления этой швейцарской барышне за её трудолюбие и веру в себя и с заслуженной первым серебром на Кубке Мира!!! Такое достижение НЕ снилось даже нашей звЯзде Мироновой!!! Из последнего близкого к такой сенсации вспоминается лишь победа Надин Хорхлер в масс-старте! Тоже в горах кстати было, только в итальянских. Вообщем всех презирающих и недолюбливающих таких трудяк как Хэкки и Хорхлер поздравляю с большим праздником!!!! Сегодня определённо ваш день...)))))))
Неприметная? Ее выдающиеся овалы выпуклости не дают ей шанса остаться незаметной на фоне спортивных девиц. А еще у нее есть характер и хватка железная! Спасибо свекру Рико Гроссу, поставившему ей отменную уверенную стрельбу за предсезонку в словенской сборной
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