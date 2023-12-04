Поварницын о гриме для образа Джокера: «Смывал 40 минут, я засекал специально»

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о своем гриме для образа Джокера.

28 ноября в преддверии этапа Кубка России в Ханты-Мансийске проходил пролог в формате лыжного спринта. Биатлонисты пробежали 100 метров без винтовок, а Поварницын вышел на старт в образе киноперсонажа.

– Сколько времени ушло, чтоб смыть грим?

– Смывал грим 40 минут, я засекал специально, ха-ха.

– Тяжело было смыть?

– Нет. Я просто сидел в ванной, а жена подавала разные бутылочки, которые помогали это все смыть. У женщин есть свои секреты, как смывать косметику.

– Смыть клей с бровей было самым сложным?

– Нет, это было не самым сложным. Самое сложное – это смыть волосы, потому что они были зеленого цвета. А мои волосы белые, думал, что останется чуть зеленого цвета, но все нормально, ничего не осталось. Не бойтесь отдавать детям такую краску, пускай балуются – это все легко смывается, – сказал Поварницын.

Наш биатлон зашел на легкоатлетический стадион: бегали 100-метровку на лыжах, участвовал Джокер!