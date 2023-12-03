Кристина Резцова: «Провожу каждый старт ради детей. Вчера сильно расстроилась, потому что не смогла принести им цветы и медаль с награждения»
Кристина Резцова рассказала, что участвует в гонках ради детей.
Сегодня биатлонистка выиграла большой масс-старт на Кубке России. В этом сезоне она вернулась в биатлон после рождения второй дочери.
– Наверное, сейчас победа немного смазанная, потому что у меня нет того ощущения, когда я действительно уверена в победе. Она, может быть, даже более приятная, чем когда ты готов на 100%.
На самом деле я очень рада, что при таком состоянии могу работать хорошо. Я очень довольна этапом, потому что получается настраивать себя изо дня в день на максимальную работу и не давать себе слабинку.
– Твоя сегодняшняя победа посвящена кому-то?
– Я провожу каждый старт ради своих детей. Почему я вчера сильно расстроилась, потому что не смогла принести им цветы и медаль с награждения. Они очень сильно этому радуются. Наверное, все свои победы я посвящаю своим маленьким девочкам, – сказала Резцова.