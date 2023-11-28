Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

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С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

2-й этап

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

1 декабря, пятница

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

2 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

10:00 Матч ТВ

Гонка преследования, женщины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

3 декабря, воскресенье

Большой масс-старт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена 

Большой масс-старт, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

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