Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
1 декабря, пятница
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
2 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
10:00 Матч ТВ
Гонка преследования, женщины
13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
3 декабря, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Большой масс-старт, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
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