Поварницын о самоподготовке: «Когда сидишь в сборной, ни о чем не думаешь – так жить однозначно проще. Но это не мой путь»

Теги сборная России Юрий Каминский Александр Логинов Дмитрий Шукалович Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Александр Поварницын объяснил, почему ушел на самоподготовку.

Поварницын тренируется вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым под руководством Дмитрия Шукаловича.

– Как вы решились уйти из сборной в группу Логинова и Бабикова – то есть почти в никуда?

– Не скрою, сомнения были. Как все будет устроено, как мы справимся... Но когда-то ведь нужно было брать на себя ответственность. Разве правильно столько лет быть в зоне комфорта и ничего не менять?

Когда от нас в конце сезона ушел Шукалович, это был плохой знак. Мы с Дмитрием изначально понимали друг друга, я хотел готовиться по его методике. Я не то что не доверяю Юрию Михайловичу Каминскому, нет! Но я не знаю, как на мне скажется работа, которую он предлагает. У нас был разговор, и наши видения тренировочного процесса не совпали.

А я уже немолодой спортсмен, до конца карьеры не так много лет. И так довольно поздно начал реализовываться. Ставить сейчас эксперименты на себе я точно не хочу.

– Были моменты, когда вы пожалели о решении тренироваться отдельно?

– Не было. Нагрузка мне заходит, доверие к выбранному пути есть. Конечно, сезон покажет. Но на данный момент меня все устраивает.

– Может, вообще за такими самостоятельными мини-группами, как ваша – будущее?

– Я думаю, да! Это же рационально, когда человек имеет возможность выбрать, с кем ему лучше тренироваться и по какой методике. Ведь в конце концов, мы сами будем отвечать за свои результаты. А не так, что ты сидишь в сборной, ни о чем не думаешь и за тебя все решили...

Так жить однозначно проще. Но это не мой путь, – сказал Поварницын.

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