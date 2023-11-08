Поварницын о самоподготовке: «Когда сидишь в сборной, ни о чем не думаешь – так жить однозначно проще. Но это не мой путь»
Александр Поварницын объяснил, почему ушел на самоподготовку.
Поварницын тренируется вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым под руководством Дмитрия Шукаловича.
– Как вы решились уйти из сборной в группу Логинова и Бабикова – то есть почти в никуда?
– Не скрою, сомнения были. Как все будет устроено, как мы справимся... Но когда-то ведь нужно было брать на себя ответственность. Разве правильно столько лет быть в зоне комфорта и ничего не менять?
Когда от нас в конце сезона ушел Шукалович, это был плохой знак. Мы с Дмитрием изначально понимали друг друга, я хотел готовиться по его методике. Я не то что не доверяю Юрию Михайловичу Каминскому, нет! Но я не знаю, как на мне скажется работа, которую он предлагает. У нас был разговор, и наши видения тренировочного процесса не совпали.
А я уже немолодой спортсмен, до конца карьеры не так много лет. И так довольно поздно начал реализовываться. Ставить сейчас эксперименты на себе я точно не хочу.
– Были моменты, когда вы пожалели о решении тренироваться отдельно?
– Не было. Нагрузка мне заходит, доверие к выбранному пути есть. Конечно, сезон покажет. Но на данный момент меня все устраивает.
– Может, вообще за такими самостоятельными мини-группами, как ваша – будущее?
– Я думаю, да! Это же рационально, когда человек имеет возможность выбрать, с кем ему лучше тренироваться и по какой методике. Ведь в конце концов, мы сами будем отвечать за свои результаты. А не так, что ты сидишь в сборной, ни о чем не думаешь и за тебя все решили...
Так жить однозначно проще. Но это не мой путь, – сказал Поварницын.
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