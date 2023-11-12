Йоханнес Бо: «Если выиграю 5 гонок Кубка мира, это будет успех. Но это на 14 побед меньше, чем год назад – кому-то покажется неудачей»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо гонки в Шушене Биатлон

Йоханнес Бо рассказал, сколько гонок Кубка мира хочет выиграть в новом сезоне.

Накануне норвежский биатлонист выиграл спринт на открытии сезона в Шушене.

«Многие с большим нетерпением ждали эту гонку. И нет ничего лучше, чем начать с победы.

Были некоторые моменты, которые я хотел бы сделать лучше, но в целом все было хорошо. Учитывая мою форму, я провел хороший спринт.

Я все еще в состоянии побеждать, добиваться успеха. И в любом случае сезон достаточно длинный, чтобы чего-то достичь.

Если я выиграю пять гонок на Кубке мира, для меня это будет успех. Но это будет на 14 побед меньше, чем в прошлом сезоне, кому-то это покажется неудачей.

Я сделаю все, чтобы хорошо начать, в любом случае хочу победить до Рождества. Если не получится, это будет так себе вечеринка», – сказал Бо-младший в эфире NRK.

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