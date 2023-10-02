Стурла Лагрейд: «Я стремлюсь однажды превзойти Йоханнеса Бо. Это будет битва!»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд хочет навязать конкуренцию Йоханнесу Бо.

На протяжении трех последних сезонов Лагрейд занимал второе место в общем зачете Кубка мира.

«В первом сезоне у меня были лучшие шансы на победу. И в тот сезон я невероятно радовался тому, что уже находился в столь хорошей форме.

Олимпийский год был тяжелым, а в прошлом сезоне Йоханнес (Бо) доминировал во всем. Второе место – единственное, на что я мог надеяться.

Три совсем разных сезона, а я по-прежнему второй. И я невероятно горд. Я очень стабилен – не лучший на лыжне, но хорошая стрельба позволяет мне быть на шаг впереди. Нужно продолжать развивать свои сильные стороны и работать над слабостями.

Физический аспект – его (Йоханнеса Бо) главный талант. Его тело просто создано для быстрого лыжного хода, он невероятен на трассе. И приходится почти смириться с тем фактом, что ты не победишь без его ошибок. А сейчас он отработал и стрельбу, что делает его практически непобедимым.

Вам не хочется быть спортсменом, который зависит от чужих ошибок. Хочется получать золото, когда ты сделал все как следует, а не рассчитывал лишь на молитвы Богу», – сказал пятикратный чемпион мира из Норвегии Лагрейд.

«Я стремлюсь однажды превзойти Йоханнеса – возможно, это случится в нынешнем сезоне. Он не так много тренировался из-за рождения ребенка. Но посмотрим. Это будет битва!» – добавил Лагрейд.

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1 комментарий

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арап Петра Великого 3.0
Дерзкий, однако. Что же? Ждем сезона, ждем битвы...
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