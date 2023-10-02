Стурла Лагрейд: «Я стремлюсь однажды превзойти Йоханнеса Бо. Это будет битва!»

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд хочет навязать конкуренцию Йоханнесу Бо.

На протяжении трех последних сезонов Лагрейд занимал второе место в общем зачете Кубка мира.

«В первом сезоне у меня были лучшие шансы на победу. И в тот сезон я невероятно радовался тому, что уже находился в столь хорошей форме.

Олимпийский год был тяжелым, а в прошлом сезоне Йоханнес (Бо) доминировал во всем. Второе место – единственное, на что я мог надеяться.

Три совсем разных сезона, а я по-прежнему второй. И я невероятно горд. Я очень стабилен – не лучший на лыжне, но хорошая стрельба позволяет мне быть на шаг впереди. Нужно продолжать развивать свои сильные стороны и работать над слабостями.

Физический аспект – его (Йоханнеса Бо) главный талант. Его тело просто создано для быстрого лыжного хода, он невероятен на трассе. И приходится почти смириться с тем фактом, что ты не победишь без его ошибок. А сейчас он отработал и стрельбу, что делает его практически непобедимым.

Вам не хочется быть спортсменом, который зависит от чужих ошибок. Хочется получать золото, когда ты сделал все как следует, а не рассчитывал лишь на молитвы Богу», – сказал пятикратный чемпион мира из Норвегии Лагрейд.

«Я стремлюсь однажды превзойти Йоханнеса – возможно, это случится в нынешнем сезоне. Он не так много тренировался из-за рождения ребенка. Но посмотрим. Это будет битва!» – добавил Лагрейд.