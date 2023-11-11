Турнир в Шушене. Йоханнес Бо выиграл спринт, Лагрейд – 2-й, Тарьей Бо – 5-й, Долль – 7-й
Йоханнес Бо выиграл спринт на турнире открытия сезона в Шушене.
Шушен, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Бо – 25.50,1 (1)
2. Стурла Хольм Лагрейд – 21,4 (0)
3. Вебьорн Сорум – 22,5 (2)
4. Эндре Стремсхайм – 38,8 (2)
5. Тарьей Бо – 45,9 (3)
6. Матс Эвербю – 1.00,7 (1)
7. Бенедикт Долль (Германия) – 1.03,2 (1)
8. Филип Андерсен – 1.09,6 (2)...
11. Роман Реес (Германия) – 1.31,2 (0)...
16. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.53,1 (1)
18. Филипп Наврат (Германия) – 2.07,4 (2)
19. Филипп Хорн (Германия) – 2.16,4 (2)...
24. Томмазо Джакомель (Италия) – 3.06,1 (4)
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