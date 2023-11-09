«Не каждый день доводится победить Йоханнеса Бо. Нужно получить от этого удовольствие». Йохан-Олав Ботн выиграл тестовую гонку норвежской сборной

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Йохан-Олав Ботн Биатлон

Йохан-Олав Ботн выиграл тестовую гонку сборной Норвегии по биатлону.

В спринте 24-летний норвежец смог победить братьев Бо, Стурлу Легрейда, Ветле Шостада Кристиансена и других. Ранее Ботн выступал на Кубке IBU – на его счету одна победа и одно серебро.

«Сегодняшняя гонка Йохана-Олава была мирового класса. Ходили слухи, что в этом году он шел вперед семимильными шагами, и сегодня мы это почувствовали. Он чрезвычайно хорошо подготовлен.

Во время гонки я чувствовал себя отлично, скорость была хорошей. Но мне не хватило «инстинкта убийцы». Хорошо, что Йохан-Олав сегодня дал тревожный сигнал нам, спортсменам элитной команды», – отметил Тарьей Бо. 

«Физически я очень спрогрессировал. Что касается стрельбы, девять попаданий и хорошая скорострельность – это замечательно, там я тоже вижу прогресс. Я стал немного лучше во всем.

Конечно, хочу попасть на этапы Кубка мира. Но самое важное, что я получил – уверенность в себе. Не каждый день доводится обыграть Йоханнеса Бо, и нужно получить от этого удовольствие», – сказал Ботн. 

«Я удивлен сегодняшним результатом, но мы привыкли к тому, что из резерва приходят новые хорошие биатлонисты. Они проделывают большую работу в той команде, к тому же под руководством опытных тренеров.

Но напомню, что речь идет только о тестовой гонке. Многое зависит от того, насколько хорошо подготовлены лыжи.

Плюс некоторые спортсмены могут придерживать свою форму перед стартом Кубка мира, потому что они туда уже отобрались», – добавил восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

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