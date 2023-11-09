Бабиков о клубном биатлоне: «У нас мало что стимулировало конкуренцию в последние время, может быть, такие проекты взбодрят новые поколения»

Антон Бабиков положительно оценил развитие клубного биатлона в России.

«Не нахожу причин говорить что‑то против этого турнира (Международной лиги клубного биатлона). Если кто‑то организует «Рождественскую гонку» – молодцы, если кто‑то организует любые альтернативные соревнования, я тоже скажу – молодцы. Для этого нужно много сил и ресурсов, и обычно такие начинания – дело неблагодарное, как правило. Какой от них вред? Если они не наносят вреда, значит, от них есть хоть какая‑то мало‑мальская польза.

Понятно, что при реализации клубного биатлонного турнира возникают много нюансов. Мы видим, что конкуренцию у нас мало что стимулировало в последние время, поэтому, может быть, такие проекты смогут взбодрить новые поколения спортсменов, чтобы они не приезжали на старты с мыслью: «О, тут , и другие. Больше пробовать не будем». Мало у кого есть бесстрашие перед титулованными спортсменами. Может быть, какие‑то такие начинания смогут зажечь огонь.

Если меня кто‑либо спрашивает, выступаю я за или против этого проекта, то, конечно, отвечаю: «за». Я вообще даже не могу себе представить, что здесь плохого?

Да, есть вопросы, которые должны решить и спортсмены, и руководство каждого региона, организаторы. Но любые такие сложности, на мой взгляд, идут только в плюс нашему виду спорта», – сказал чемпион мира по биатлону.