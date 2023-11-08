Антон Бабиков: «Сейчас все волнуются насчет Олимпиады. А я думаю, к чему мы придем не в спорте, а вообще. И только это волнует меня по-настоящему»
Антон Бабиков не потерял мотивацию из-за отстранения от международных стартов.
– Для вас актуален вопрос мотивации в отсутствие международных стартов?
– Вообще нет. Наверное, дело в том, что я не бегаю ради участия в Олимпиаде или какой-то конкретной медали. Меня по жизни волнуют немного другие вещи. Если я буду чувствовать, что мой организм становится сильнее, что я нашел для себя правильный подход, что мои выступления мотивируют других людей к самодисциплине и преодолению – вот это будет супер.
Сейчас все волнуются насчет Олимпиады, к чему мы придем... А я думаю, к чему мы придем не в спорте, а вообще. И только это волнует меня по-настоящему, – сказал Бабиков.
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