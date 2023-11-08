Александр Поварницын: «В год покупаю пар шесть-семь лыж самостоятельно – без этого нельзя. Каждая стоит не меньше ста тысяч рублей»

Александр Поварницын сказал об особенностях самоподготовки.

Поварницын тренируется вместе с и под руководством Дмитрия Шукаловича.

– Как устроена логистика в вашей группе?

– Между сборами каждый готовится дома: я в Ижевске, Саша – в Саратове, Антон – в Москве и в Уфе. Саша нам помогает с переездами: из Саратова почти везде можно доехать на машине за день-два. Поэтому мы еще в начале сезона собрали инвентарь и загрузили к нему в машину. Предлагали помощь как водители, чтобы было быстрее, но Саша очень любит сам рулить. Даже денег за бензин с нас не берет, хотя мы настаивали.

– Кто занимается бронированием гостиниц на сборах?

– Взял это на себя. Но часто включаются ребята: например, Саша сильно помог в Санкт-Петербурге, через личного тренера Александра Касперовича организовал нам весь сбор.

Но обычно я звоню на спортбазу, либо по интернету смотрю варианты проживания. Если возникают сложности, ищу знакомых на месте. Саша с Антоном медийные спортсмены, обычно люди, когда слышат их имена, сразу идут навстречу. Ну, а я уже с ними за компанию как приятный бонус, ха-ха.

В целом, ничего сложного, учитывая, что мы по этим местам ездим много лет. Скорее сложно было с непривычки: в сборной, да и в региональной команде, ты не задумываешься о логистике. Едешь вместе со всеми, никакие бытовые моменты не волнуют.

– Кто в вашем случае платит за сборы?

– Мне помогает регион. Понятно, что у меня нет таких средств, чтобы везде ездить за свой счет. Именно поэтому уходить на самоподготовку было боязно. Но спасибо Тюменской области, меня поддержали. Оформляю сборы как обычную командировку, почти всегда деньги поступают еще до отъезда.

Хотя многие вещи все равно приходится оплачивать из своего кармана. За тот же бензин мне никто расходы не компенсирует. Ну, и питание – одна из основных статей расхода.

– С инвентарем зимой проблем не будет? Сборной его выдают централизованно, а вам?

– В сборной обещали помочь, из их поля зрения мы никуда не делись. Палки там выдают, готовить лыжи зимой будем в регионе или по линии сборной. Но при этом я каждый год покупаю пар шесть-семь лыж самостоятельно. Без этого нельзя, потому что иначе набора не хватит и в определенную погоду ты не сможешь показать хороший результат.

– Каждая пара ведь стоит около ста тысяч рублей?

– Не меньше. Плюс еще четыре пары выдают по линии сборной, – рассказал .

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